專訪富商爆中共權鬥 美國之音被清算

2017-05-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕逃亡美國的中國富商郭文貴日前接受「美國之音（VOA）」專訪時，大爆中共高層權鬥秘辛，不料節目進行到一半突然被中斷，如今又傳出負責該次訪問的數名該台人員，被上級勒令停職並接受調查，一連串事件令外界質疑，北京已實際控制這個美國官方機構，嚴重威脅新聞自由。

郭文貴今年以來兩度接受海外中文媒體「明鏡集團」訪問，揭露中共總書記習近平、中央紀律檢查委員會書記王岐山、政法委員會書記孟建柱等高官及其家族，為了今秋中共第十九次全國代表大會展開的權力鬥爭。上月十九日，郭文貴接受VOA專訪時，繼續爆料中共反貪系統的內鬥，但三個小時的訪問只進行八十分鐘，便因「某些因素」被強行停播。

節目被中斷 主持人無限期休假

在各界紛紛質疑北京政治干預VOA之際，普立茲新聞獎得主、曾擔任《華爾街日報》駐中國記者的現任VOA台長班奈特（Amanda Bennett），從非洲返回華府後，立即下令參與郭文貴專訪的電台人員，包括中文部主任龔小夏、節目主持人東方、資深編輯李肅和寶申，以及資深記者楊晨等人，自一日起「無限期休假」，並接受調查。

東方表示，雖然休假期間照常發薪，但所有電子設備、門卡、鎖匙等必須全數交出，且不得使用VOA電子郵件信箱，更不能以VOA記者名義進行寫作和報導。「明鏡郵報」甚至指出，在該台工作二十餘年的編輯李肅被停職後，遭兩名聯邦政府武裝保全人員押出VOA總部大樓，還被勒令無限期不得返回，令在場同事大為震驚。

隨著「斷播」風暴愈演愈烈，郭文貴近日在「推特」發文，以及接受香港蘋果日報專訪時坦言，直播中斷應非VOA內部決定，而是涉及美中關係層面，因為中國外交部和安全情報機構在VOA內部安插「不只一、兩名」聯絡人，遠東部助理兼亞太主編張晶即被懷疑是下令中斷直播的關鍵角色。整起事件意味著由美國納稅人供養的VOA，已被北京「黑勢力」染指。