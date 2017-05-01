全美300場示威「垃圾川普」

2017-05-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿美國總統川普大幅刪減科學研究經費、挑戰氣候變遷議題的科學事實，繼四月廿二日的「遊行挺科學（March for Science）」後，美國民眾四月廿九日再次發動「人民氣候大遊行（People’s Climate March）」，時間適逢川普就職百日。全美各地有逾三百場示威活動，吸引約一萬五千人參與，民眾高舉「垃圾川普（Dump Trump）」、「地球比獲利更重要」等標語上街。在首都華盛頓，包括好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐、美國前副總統高爾等大咖也出席響應。

「人民氣候大遊行」廿九日下午於華府登場，民眾頂著攝氏卅二度的高溫，從美國國會山莊草坪遊行前往白宮。ＣＮＮ引用氣象網站「Weather.com」消息，指出當日華府的氣溫遠高於往年同期的平均氣溫攝氏廿一．六度。李奧納多走在一個美國原住民團體行列之中，手上拿著「氣候變遷是真的」標語。

全美包括西雅圖、波士頓、舊金山、丹佛等地，有逾三百場訴求雷同的示威活動，民眾頂著大太陽或在雨中、雪中，挺身為地球而走。他們高舉各式標語，也有民眾巧妙轉換川普競選口號「讓美國再次偉大」標語，寫著「讓美國再次涼爽」或「讓美國人再次聰明」等。

在奧古斯塔（Augusta），超過兩千人聚集在緬因州議會大廈外集會抗議。抗議民眾表示，「我們沒有第二個地球，所以我們在這裡」。美國環保署雇員控訴，川普提案縮減環保署近三分之一預算，並裁撤超過三千個職位。