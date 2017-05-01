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港移交20年 一國兩制變空話

2017-05-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港主權移交中國今年邁入第二十年，「一國兩制」的承諾卻成了空口白話？繼北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）法律部部長王振民稱「一國兩制」可能停止執行後，「香港基本法」委員會委員、北京大學法律學者饒戈平四月三十日也強調，北京有權在國家主權和安全遭遇威脅時，出手干預香港。兩人的強硬談話被指恐嚇港人、輕視承諾。

中學者威嚇調整對港政策

近年來，中國針對香港「一國兩制」的管束，持續引發港人不安。「南華早報」指出，在四月三十日的香港「一國兩制青年論壇」中，未能親自出席的饒戈平透過影片表示，若「兩制」之間漸行漸遠，甚至發生威脅國家主權和香港穩定的事件，而港府又無力處理危機時，北京應行使「正當的憲制權力」作出干預，即便可能引起社會動盪，也不排除調整對港政策，「全面落實對港管治權」。

在此同時，曾任北京清華大學法學院院長的中聯辦法律部部長王振民，上月二十九日在港出席基本法研討會時表示，維持「兩制」不變的先決條件，在於滿足「一國」的基本要求；「兩制」如令北京感到不安，「就失去了存在的理由和條件」。王振民還指出，港獨人士進入建制和學校，都令中國「非常寒心」，警告若一國兩制失敗，北京只會損失面子，但香港將損失裡子，落得「一無所有」的下場。

言論被批加深中港矛盾

香港「民主黨」主席胡志偉怒批，王振民的言論只會進一步加深中港矛盾，令有意推動修補中港關係的人士更加舉步維艱；況且，一國兩制若是失敗，北京不僅面子掛不住，也勢必為無法兌現承諾付出代價，失去國際社會對中國的信任。「人民力量」立法會議員陳志全則認為，王振民試圖恐嚇和挑釁港人，將使港獨討論更有市場。

另一方面，美國「國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）」將於三日以「香港模式能否延存？主權移交二十年評估」為主題舉行聽證會，邀請香港「民主之父」、民主黨創黨主席李柱銘，以及「雨傘運動」學生領袖、香港眾志秘書長黃之鋒等人赴美作證，兩人稱將向美國會反映香港當前情況，就一國兩制落實不理想，爭取外國關注和發聲。

為迎接七月一日的主權移交紀念日，港府預計投入六億四千萬港幣（逾廿五億台幣）舉行一連串慶祝活動，但遭到港人質疑是在作秀，目的是諂媚北京，根本不能反映香港社會對「回歸」的普遍民情，直言「何不將資源用於修補分裂？」

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  • 2014年4月在香港尖沙嘴成立的六四紀念館在去年底被迫關閉後，在4月30日重新開放，展出1989年天安門事件前後的報刊、影像、照片等珍貴資料，展期至6月15日。臨時紀念館新址位於石硤尾，面積約100平方公尺，運作該紀念館的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」希望能籌募足夠基金，讓紀念館找到永久館址。（歐新社）

    2014年4月在香港尖沙嘴成立的六四紀念館在去年底被迫關閉後，在4月30日重新開放，展出1989年天安門事件前後的報刊、影像、照片等珍貴資料，展期至6月15日。臨時紀念館新址位於石硤尾，面積約100平方公尺，運作該紀念館的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」希望能籌募足夠基金，讓紀念館找到永久館址。（歐新社）

  • 中聯辦法律部部長王振民揚言，「兩制」的基礎在於「一國」，若前者令北京不安，「一國兩制」將失去存在理由和條件。（取自網路）

    中聯辦法律部部長王振民揚言，「兩制」的基礎在於「一國」，若前者令北京不安，「一國兩制」將失去存在理由和條件。（取自網路）

  • 香港基本法委員會委員、北京大學法律教授饒戈平指出，香港「一國兩制」若對中國主權和安全造成威脅，北京必須行使憲制權力出手干預。（取自網路）

    香港基本法委員會委員、北京大學法律教授饒戈平指出，香港「一國兩制」若對中國主權和安全造成威脅，北京必須行使憲制權力出手干預。（取自網路）

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