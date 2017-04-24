| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪
 首頁 > 國際

《東京觀察》砍斷八田的頭 砍不斷台日友誼

2017-04-24

◎駐日特派員張茂森

台南烏山頭水庫的八田與一銅像慘遭「斷頭」事件，被日本全國性報紙與電視廣泛報導，顯示日本國內對此事的矚目。八田象徵的是台日人民的友誼，砍斷八田銅像的頭，不僅是毀損公物，真正的目的是想砍斷台日友誼。值此台日關係處於史上最友好的時刻，對八田「斷頭」的惡行，等於是同時和台日人民為敵。

一八八六年生於日本石川縣金澤市的八田，是一九一○年被派到台灣的水利工程技師，三○年完成嘉南大圳興建，讓嘉南大平原的農田獲得灌溉，而被稱為「嘉南大圳之父」。四二年，八田奉命前往菲律賓開發農田灌溉設施，當年五月從廣島搭乘「大洋丸」運輸船出發，不幸在五月八日遭遇美軍魚雷攻擊而沉沒。四五年日本戰敗後，他在台灣的妻子八田外代樹先將八個子女送回日本，自己則留在台灣，最後留下「愛慕夫君，我願追隨」的遺書，跳入丈夫興建的嘉南大圳自殺身亡，這是何等美麗而感人的故事。

八田不是政治人物，只是一名水利工程師，為嘉南大平原的農業提供灌溉，成為今天台灣農業發展的基礎，他沒有危害台灣人的生命，與台灣內部仇日和親日也沒有任何牽連，最後卻遭到「斷頭」命運，不但他的後代覺得悲傷，對台灣有好感的日本人民也受到莫大衝擊。

由於烏山頭水庫等於是八田的人生，也是八田愛妻追隨夫君自盡之處，更是象徵台日友好的所在，因此，到此一遊的日本觀光客逐漸增加，八田被「斷頭」雖然令人遺憾，但畢竟只是一個極端仇日的人所為，並不代表台灣人的想法，今後台灣政府如何加強保護八田的「安全」，是一個重要的課題。

安倍晉三內閣是日本史上對台灣最有善意的內閣，八田既然是台日友好象徵，五月八日八田忌日的紀念儀式，就不只是台南市長賴清德的問題，而是蔡英文總統必須重視的問題。蔡總統如果出面主持這項儀式，不僅日本駐日代表會出席，駐台日本媒體也勢必全員到齊。在八田被「斷頭」後，這是台灣對日本展現友好的絕佳機會。

廣告
  • 台南烏山頭水庫的八田與一銅像，斷頭一度被擺回，有遊客拍到斷頭還在銅像上，可看到切割的痕跡。（資料照，記者楊金城翻攝）

    台南烏山頭水庫的八田與一銅像，斷頭一度被擺回，有遊客拍到斷頭還在銅像上，可看到切割的痕跡。（資料照，記者楊金城翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 東京觀察
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：《東京觀察》砍斷八田的頭 砍不斷台日友誼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.