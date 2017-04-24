《東京觀察》砍斷八田的頭 砍不斷台日友誼

2017-04-24

◎駐日特派員張茂森

台南烏山頭水庫的八田與一銅像慘遭「斷頭」事件，被日本全國性報紙與電視廣泛報導，顯示日本國內對此事的矚目。八田象徵的是台日人民的友誼，砍斷八田銅像的頭，不僅是毀損公物，真正的目的是想砍斷台日友誼。值此台日關係處於史上最友好的時刻，對八田「斷頭」的惡行，等於是同時和台日人民為敵。

一八八六年生於日本石川縣金澤市的八田，是一九一○年被派到台灣的水利工程技師，三○年完成嘉南大圳興建，讓嘉南大平原的農田獲得灌溉，而被稱為「嘉南大圳之父」。四二年，八田奉命前往菲律賓開發農田灌溉設施，當年五月從廣島搭乘「大洋丸」運輸船出發，不幸在五月八日遭遇美軍魚雷攻擊而沉沒。四五年日本戰敗後，他在台灣的妻子八田外代樹先將八個子女送回日本，自己則留在台灣，最後留下「愛慕夫君，我願追隨」的遺書，跳入丈夫興建的嘉南大圳自殺身亡，這是何等美麗而感人的故事。

八田不是政治人物，只是一名水利工程師，為嘉南大平原的農業提供灌溉，成為今天台灣農業發展的基礎，他沒有危害台灣人的生命，與台灣內部仇日和親日也沒有任何牽連，最後卻遭到「斷頭」命運，不但他的後代覺得悲傷，對台灣有好感的日本人民也受到莫大衝擊。

由於烏山頭水庫等於是八田的人生，也是八田愛妻追隨夫君自盡之處，更是象徵台日友好的所在，因此，到此一遊的日本觀光客逐漸增加，八田被「斷頭」雖然令人遺憾，但畢竟只是一個極端仇日的人所為，並不代表台灣人的想法，今後台灣政府如何加強保護八田的「安全」，是一個重要的課題。

安倍晉三內閣是日本史上對台灣最有善意的內閣，八田既然是台日友好象徵，五月八日八田忌日的紀念儀式，就不只是台南市長賴清德的問題，而是蔡英文總統必須重視的問題。蔡總統如果出面主持這項儀式，不僅日本駐日代表會出席，駐台日本媒體也勢必全員到齊。在八田被「斷頭」後，這是台灣對日本展現友好的絕佳機會。