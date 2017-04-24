美日艦隊 菲律賓海上軍演

2017-04-24

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本媒體報導，正航向朝鮮半島的美國海軍「卡爾文森號」航空母艦打擊群，二十三日與日本海上自衛隊兩艘護衛艦在菲律賓附近海域會合，舉行海上聯合演習，預定數日內進入東海，並通過沖繩周邊海域北上，本月底抵達朝鮮半島周邊海域。美日海上軍演除加強彼此的戰術合作外，主要仍是為了牽制北韓在二十五日「建軍節」可能的挑釁行動。

據報導，愛宕級神盾護衛艦「足柄號」及村雨級護衛艦「五月雨號」，二十一日從佐世保基地出港，兩艦均為海上自衛隊的主力艦艇。「足柄號」是海自最新的神盾艦，搭載高性能雷達以提高防空能力；「五月雨號」則搭載高性能反潛直升機。

除「卡爾文森號」外，美方還派出神盾驅逐艦「梅爾號」、「墨菲號」和飛彈巡洋艦「夏普倫湖號」參與演習。據報導，美日艦隊在菲律賓附近的西太平洋會合共同北上，接著將在日本近海進行確認船艦陣形等各種戰術及通訊訓練。共同社報導，「卡爾文森號」與日本艦艇結束演習後將繼續北上，本月底抵達朝鮮半島周邊海域。

海自護衛艦與「卡爾文森號」航艦打擊群已在三月份舉行兩次聯合演習，這次是第三次。事實上，日本通過新安保法案、放寬自衛隊可對美軍部隊的武器等進行防護，亦即美日同盟中最具象徵意義的「美艦防護」後，美日雙方在短短不到兩個月的時間裡，密集舉行三次海上聯合演習，內容可能與「美艦防護」執行有關。

由於朝鮮半島情勢緊張，「卡爾文森號」也在上月十四日、十五日與日本、南韓的神盾艦舉行飛彈探測及追蹤等訓練，加強美日韓三國合作。

另一方面，南韓軍方二十三日透露，駐韓美軍將於六月舉行針對美軍眷屬等在韓美籍非戰鬥人員的疏散演習，模擬應對朝鮮半島出現突發狀況時，快速安全地將美國人轉移至境外。

據報導，包括駐韓美軍在內，目前在南韓居住的美國人有二十三萬餘人。