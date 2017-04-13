不忍「伊」傷心 川普轉念轟敘利亞

2017-04-13

伊凡卡母愛 激發川普父愛

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的次子艾瑞克．川普日前在接受英國「每日電訊報」訪問時爆料，川普之所以下令空襲敘利亞，以報復敘利亞政府軍發動化學武器攻擊，他的姊姊、目前擔任白宮顧問的川普長女伊凡卡，應該從旁推了一把。

過去毫無政治外交經驗的伊凡卡本就因出任白宮顧問而受到質疑，如今居然在如此重大決策上扮演關鍵角色，著實令人吃驚。川普曾表示，下令對敘國空襲是化武攻擊太過慘絕人寰，但艾瑞克受訪時爆料，他姊姊伊凡卡是三個孩子的媽，「我確定她會說『這太駭人聽聞了』」。

艾瑞克並未如伊凡卡及其夫婿庫希納般參與政治，而是與兄長、川普長子小唐納．川普共同經營川普集團；但他說，即便不在政壇也非川普政府一員，「但你可以看得出來，他（川普）深受這些孩子的畫面影響。」

敘利亞政府軍四日對反抗軍控制的伊德利卜省汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）發動化武攻擊，造成包括多名兒童在內的八十多人喪生，美國六日對敘利亞的沙伊拉特空軍基地發射五十九枚「戰斧」巡弋飛彈。

白宮方面尚未對電訊報的報導發表評論，但白宮發言人史派瑟稍早曾表示，伊凡卡與其他白宮幕僚無疑會對敘利亞化武攻擊畫面有所看法，但不願證實伊凡卡是否慫恿總統老爸採取軍事行動。伊凡卡在美國空襲前一天曾透過「推特」表示，對化武攻擊畫面感到心碎與憤慨，隔天又推文說，她對總統老爸拒絕接受此等不人道的駭人犯罪（意指美國空襲敘利亞）最感到自豪。

艾瑞克還說，伊凡卡在白宮輔佐川普，也並非事事參與，但如今掌握一定權力，多多少少會涉入她所關心的議題。伊凡卡五日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時也說，儘管她出任白宮顧問的工作重點在於女性健康、同工同酬與育兒方案，但也不排除會對其他議題提供意見…「我會針對我很在乎的議題向我父親表達意見」。