普立茲獎揭曉 獲獎關鍵「挑戰權威」
強調媒體對民主的重要性
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」十日揭曉，《華盛頓郵報》、《紐約時報》與《華爾街日報》分別因為揭發當今白宮主人川普不堪行徑，以及俄羅斯總統普廷利用暗殺與騷擾等手段在海外投射權力，獲得殊榮。普立茲獎評審委員會主席普萊德說，今年媒體處於不利環境，卻仍勇於挑戰權威，體現了獨立調查公開事務，以及以創意敘述美國故事的普立茲獎核心價值。
揭川普假慈善 華郵獲獎
《華郵》記者法倫索爾德（David A. Fahrenthold）在去年大選期間，緊咬一月上任的美國新總統川普捐款向來不為慈善一事，也公開川普二○○五年私下以不入流話語討論女星的錄音檔，引發各界加碼爆料，樹立「透明新聞業典範」，贏得國內報導獎。《紐時》則揭發俄國總統普廷透過各種方式於海外投射俄國勢力，促成美國情報當局調查俄國介入美國大選一事，贏得國際報導獎。還有《華爾街日報》專欄作家努南（Peggy Noonan），在美國去年這場「全國最分裂選戰」中，把讀者與「美國人共同道德」緊緊相連，贏得專欄評論獎。
掀普廷黑手 紐時贏殊榮
今年普立茲獎，特別強調新聞媒體對民主的重要性，尤其是在這個假新聞充斥的時代。令人莞爾的是，總統川普也不屑「假新聞」，但他力斥的往往是真報導，二月甚至稱媒體是「美國公敵」。
調查紐約警惡行 小報奪最大獎
《紐時》共獲得突發新聞攝影獎、特寫獎和國際報導獎，是今年最大贏家。除了備受推崇的上述三家媒體，小報風格的《紐約每日新聞報》以及非營利網路新聞媒體「ProPublica」，則因合力揭發紐約市警察局濫用法律，一年半成功逼走近五百戶非白人家庭的惡行，最終促成一連串修法等改革，獲頒「公共服務獎」。
還有去年引起全球譁然的「巴拿馬文件」，由「國際調查記者同盟」（ＩＣＩＦ）、「麥卡雷企」（McClatchy）報業集團與《邁阿密先驅報》出動六大洲逾三百名記者，聯手揭開高官權貴利用境外公司把秘密資產暗藏海外一事，共享「解釋性報導獎」。
在其他獎項方面，《查爾斯頓郵報》（Charleston Gazette-Mail）記者埃里克．埃爾（Eric Eyre），追蹤鴉片類藥物在吸毒過量致死人數最多的西維吉尼亞州氾濫實情，榮獲「調查性報導獎」。
《鹽湖論壇報》（The Salt Lake Tribune），揭發摩門教所創美國最大教會大學「楊百翰大學」對性侵受害者的殘忍對待，榮獲「本地報導獎」。還有加州《奧克蘭東灣時報》（The East Bay Times of Oakland）透過去年底釀成三十六死的「鬼船」（Ghost Ship）倉庫派對火災事件，探討市政缺失，獲得「突發新聞報導獎」。
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