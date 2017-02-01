美童軍百年變革 接納變性童
2017-02-01
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美國童軍總會（Boy Scouts of America）1月30日表示男童軍資格審查將以申請書的性別為準，而不再是出生證明，換言之，童軍即日起容許跨性別兒童加入。童軍總會聲明指出，百年來童軍以出生證明為準的方式，已經因為各州對性別認同的解釋方式南轅北轍而不再有效。性別平等促進組織「平等童軍」創辦人華爾斯表示此一「歷史性決定」令人欣慰。
華盛頓郵報報導，新澤西州8歲男童喬．瑪多那多（Joe Maldonado），去年秋季時被發現出生性別為女性而被剔除資格，母親克里斯蒂已經向童軍總會提出性別歧視之訴，克里斯蒂認為，美國童軍總會此改革是受到該案影響。
瑪多那多家也收到童軍總會致電，歡迎喬重新申請加入童軍，克里斯蒂則表示，其他跨性別兒童可以不必經歷喬的痛苦，真是一件好事，但當地童軍負責人應為此事下台負責。
美國童軍總會2013年已經接受同志加入，2015年進一步接納同志可出任童軍團長。
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