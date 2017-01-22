集權總統 土耳其國會通過憲草
將交付公投 反對者批權力一把抓
〔編譯茅毅／綜合報導〕土耳其國會廿一日通過具爭議性的新憲草案，這部共十八條的憲法將大幅強化總統權力並廢除總理，預料將在四月交由人民公投。由於土國自去年七月軍人政變失敗後一直處於緊急狀態，在總統艾多根的掌控下，公投可望順利過關，使艾多根走向威權統治，並讓他能延任至二○二九年。美聯社認為，此表決結果為艾多根的勝利。
公投若過 艾多根將可延任到2029年
五五○席的土國國會徹夜進行逐條表決，由於伊斯蘭教傾向的執政黨「正義與發展黨（ＡＫＰ）」挾相當的人數優勢，最後在三三九票贊成、一四二票反對、五張空白票及兩張廢票下通過。根據該國相關法規，修憲案表決過關須國會五分之三多數同意，亦即至少三三○席的門檻。
土國現行憲法係一九八○年政變後，於八二年通過，保障司法獨立於「機構、權力和政府機關」。然而，根據該憲草，總統將可直接干預司法，且有權任免部長，並將廢除總理職位，改設一位或以上的副總統，並由總統指派，一旦公投過關，將是土國史上首度不見總理一職，也是現代土耳其第一次出現擁有實質行政權而非僅是虛位的總統。總統將為五年一任，最多兩任。
廢除總理 總統擁實權能干預司法
此外，國會將五年改選一次，席次擴增至六百席，下次大選將在二○一九年十一月三日與總統大選同一天舉行，並將有權自行挑選七位可任免司法人員的「法官暨檢察官最高委員會（ＨＳＹＫ）」成員，還能再與總統共同決定四位ＨＳＹＫ成員。
該憲草獲在野的「民族行動黨（ＭＨＰ）」多數議員支持，而ＭＨＰ被控收受ＡＫＰ賄賂。十九日晚審議該憲草時，無黨籍國會女議員納茲利亞卡把自己用手銬銬在發言台上，試圖阻止辯論，結果引爆ＡＫＰ與在野的「人民民主黨（ＨＤＰ）」、「共和人民黨（ＣＨＰ）」議員肢體衝突。
此舉引發兩極評價，批評人士直指，這是艾多根為遂行獨裁統治而權力一把抓的一步；支持者則認為，這不過是使土國與（總統權力較大的）法國和美國一樣，且擁有七千九百萬人民的土國需要有效率的政府。
分析家預測，由於多數民眾認同強勢總統將讓土國更強大的觀點，故該憲草將獲全國性公投通過。全球風險顧問公司「Stroz Friedberg」土耳其專家佛里曼（Jonathan Friedman）說，這次修憲的論辯「可歸結為你支持艾多根與否的問題」。他警告，該憲草將讓土國總統去年藉由進入緊急狀態而取得的權力常態化。
艾多根於二○○三至二○一四年間擔任總理，土國總統雖主要為儀式性質，但自他一四年出任總統以來，就將其權力發揮至極致，運用其個人聲望，持續操控土國政局，該國的憲政體制事實上已形同總統制。他也是該國首位民選總統與ＡＫＰ的創黨元老。
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標題：集權總統 土耳其國會通過憲草
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