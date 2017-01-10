返香港遇襲 議員羅冠聰︰攻擊者拿錢辦事
〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港立法會議員、本土派政黨「香港眾志」主席羅冠聰，八日晚間結束訪台行程返抵香港赤鱲角國際機場時，突遭逾二十名親中人士推撞及襲擊，使其身上多處受傷。羅九日召開記者會譴責暴力行為，質疑此為「拿錢辦事」的組織性攻擊事件；逾二十名泛民主派議員也發表聯合聲明，對「打著愛國旗號的暴力行徑」表達憤慨，要求香港警方徹查、緝拿暴徒。
主張「香港自決」的羅冠聰、朱凱迪、姚松炎三名立法會議員，以及香港眾志秘書長黃之鋒等四人，上週末應邀赴台參加台港新生代議員論壇。羅冠聰八日晚間返抵香港、準備接受媒體採訪時，突遭逾二十名親中示威人士叫囂謾罵，指其為「賣國賊」、「與台獨同流合污」，甚至對他發動肢體攻擊。在場數名媒體記者亦遭池魚之殃。
譴責義和團式行為 籲港人勿屈服
羅冠聰九日召開記者會表示，他在機場禁區已獲知有大批「愛國人士」在外等候，雖有多名機場保全人員和便衣警察護送，途中仍被示威者從四面八方一擁而上，不斷以手、腳或各種器物對其施以暴力，甚至有人向其潑灑不明液體，令其眼鏡飛落、上衣被撕破，還差點失足跌倒。羅出示驗傷照片表示，其前胸、雙臂、肩膀、後頸、腿部等多處留下明顯血痕及瘀傷，甚至感到身上有未能看見的疼痛。
羅冠聰表示，親中人士做出有如「義和團」式的嚴重暴力行為，已超出示威界線，是針對性的暴力襲擊。他質疑，相關人士可能是收取金錢利益後才發動此「組織性」行動，這顯然已非文明社會所能容忍；這些人以愛國為口號，企圖以暴力脅迫他人支持自身意見，有違民主精神，呼籲港人認清暴力集團，並強調自己不會屈服於暴力，將繼續為民主自決目標奮鬥。
泛民、建制派 要求警迅速緝凶
在此同時，立法會二十五名泛民主派議員也針對此事發表連署聲明，嚴厲譴責「打著愛國旗號的暴力行徑」，並質疑香港保安單位已知悉可能發生相關情況，卻未擬定應變措施，反而放任大批暴徒在機場內聚集滋事，有失職之嫌。新民黨副主席田北辰等建制派人士也譴責暴力，指稱嚇阻議員的行為是「對制度的極大威脅」，並要求警方儘速將凶嫌繩之以法。
羅冠聰等四人此次赴台，不僅在台港兩地機場皆遭遇示威人士包圍叫囂，論壇舉辦地點及下榻飯店也有親中「愛國同心會」及黑道組織聚集，試圖衝破警方防線，甚至發生丟擲物品、雞蛋，乃至群起攻擊等事件，四人懷疑事件不尋常，呼籲港府勿視而不見，以免日後議員及民眾安全受到威脅。
〔記者楊淳卉／台北報導〕香港立法會議員羅冠聰日前受邀來台與時代力量立委座談，前天晚間返港時，於入境大廳遭到毆打與潑汁。時代力量發表聲明，嚴厲譴責這種匪夷所思、毫無理性可言的暴力行為，也呼籲香港做為一個法治社會，務必要保護任何一位公民的人身安全。
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