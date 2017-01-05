日本前歌手今井 最富新科女「億」員

2017-01-05

網友︰當年超紅 不信只有億圓

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本參議院四日公布一二一名新當選的參議員財產，前少女樂團「SPEED」主唱今井繪理子將近一億圓的財產，成為最有錢的新科女性議員。不過，日本網友對此議論紛紛，認為以今井當年走紅的程度，一億圓的財產顯然少得可憐。

日本參院去年七月舉行期中選舉，依規定新當選的議員必須公布不含股份在內的不動產及存款等財產，今井申報財產為九八九九萬圓（約二七三一萬台幣），名列第三，也是唯一擠進前十名的女性議員。

今井近億圓的財產雖在參院新當選的女性議員中居冠，但網友認為，今井的財產少得令人難以置信。今井所屬樂團SPEED是由四名沖繩出身的少女組成，一九九○年代達到事業顛峰，專輯累計銷售達兩千萬張，當時曾創下多項紀錄。SPEED在二○○○年閃電解散，○八年曾短暫重組復出。在這段期間，今井也經歷單飛出版個人專輯、結婚生子及離婚等事業與人生過程，去年七月以自民黨比例代表首次當選參議員。

另外，排名第一的是法律諮詢網站「Bengo4.com」創辦人元榮太一郎，財產超過十四億圓（約三．九億台幣）。元榮為美國出生的歸國子女，慶應大學法學院畢業後擔任律師，後來創辦法律諮詢網站，成為法務與稅務名人，去年被自民黨延攬在千葉縣參選。