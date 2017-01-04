霧霾拉警報 口罩打太極

2017-01-04

中國北部地區多日深陷霾害，中國中央氣象台三日更史無前例地將大霧預警提升至最高等級紅色，部分地區的能見度不到五十公尺。此外，中央氣象台還持續發布霾橙色預警，北京南部、天津、河北中南部等地部分地區出現重度霾。據報導，一艘原定去年十二月卅一日抵達天津港的遊輪，因霧霾太嚴重而無法進港，船上兩千多名遊客被迫在海上多待兩天，連跨年夜也在遊輪上度過。圖為安徽省西北部阜陽市的民眾，三日在厚重霧霾中打太極拳。（國際新聞中心）