進軍立法會 得票王朱凱迪力倡民主自決

2016-09-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港立法會選舉結果五日揭曉，泛民主派候選人朱凱迪異軍突起，囊括八萬四千多票，成為這次選舉的「票王」。由於他缺乏政黨和樁腳奧援，以獨立參選人之姿拚戰新界西選區，未如其他候選人般狂打「告急牌」，剛開始時民調低迷，之後卻一路過關斬將，最後以第一高票踏入議會，震驚政壇。

開票結果顯示，朱凱迪以八萬四千一百二十一票當選，佔新界西全區投票總數的十三．七％。另外，他也比票數排名第二的新民黨候選人田北辰多出一萬三千多票，成為全港和所屬選區的雙料「票王」。

媒體人投入社會運動 獲肯定

三十八歲的朱凱迪早年就讀高主教書院，其後畢業於香港中文大學英文系。畢業後任職「明報」國際版記者，曾赴伊朗德黑蘭大學進修波斯語，回港後一度在新城電台當外電翻譯兼凌晨新聞主播，後來成為自由撰稿人，接著積極投入社會運動。

約十年前，當港府計畫拆除天星碼頭時，朱凱迪挺身反對。近年，他特別關注新界的菜田改建問題，並成為菜園村關注組成員。多年前，政府為興建連接中國的高鐵而要收回新界的菜地，他也極力反對。二○一一年「天水圍泥頭山事件」時，他因冒著被捕的風險採取示威行動，打響名號，吸引不少支持者。

不過，朱凱迪的從政之路並非一路順遂，他曾兩度參選區議會議員，最後都鎩羽而歸。他這次得知勝選後，受訪時一度激動落淚，同時也擔心家人遭受打壓，但他堅持面對惡勢力絕不退縮。

朱凱迪在政見上主張民主自決，但他認為決定香港的前途，關鍵在於民主，不能以反民主的方式爭取。身為「本土行動」發言人的朱凱迪，雖然以無黨派身分參選，但他一向與泛民派往來，因此被歸類為泛民陣營。

針對香港的民運，朱凱迪曾在「明報」發表評論表示，港人是香港社會最好的醫生，二○一四年「雨傘運動」是港人的集體呼喊，告訴北京政府「一國兩制」病了，而港府沒有藥。

分析指出，朱凱迪這次的票源分佈廣泛，並非集中富人區或貧民區，打破傳統泛民和建制派的票源特性。朱凱迪及其他前途自決派年輕候選人當選，反映港人渴望形象清新、非傳統的泛民派候選人。