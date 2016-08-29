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住進大自然…1萬元客房讓人被看光

2016-08-29

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本北海道十勝帶廣地區，今夏出現一間非常特別的季節限定飯店。5萬6千坪的牧場上，只有5個「房間」，而且其中1間沒有天花板和牆壁，空曠的草原上只有木造的露台和1張雙人床，標榜讓住宿者享受與大地合為一的解放感。

這家飯店名為「芽武地球飯店（MEMU EARTH HOTEL）」，是由知名編劇作家小山薰堂主持的企劃公司，和1家度假村合作推出，選定的地點是距離帶廣機場車程約50分鐘的芽武，由帶廣環境技術研究所提供牧場用地。

北海道5萬坪牧場 只蓋5間房

僅於夏季營業的地球飯店，營業時間為8月至10月的週末，5個客房1天只開放5組人入住。雖說是「客房」，其實有4間是以帳篷搭成，3間是普通帳篷架內有簡易折疊床鋪，1間是豪華帳篷內有彈簧床。另1間客房不僅沒有天花板，也沒有牆壁。這間沒有天花板的客房，有木造露台和雙人床，享有獨立的牧場區塊及附設的豪華衛浴設備，不用擔心睡相被路人看光光；相對的，可獨佔整片美麗的夏夜星空。

飯店提供2天1夜附午晚兩餐的住宿服務，餐點食材使用十勝農特產，尤其是標榜入口即化的十勝放牧豬為當地名產，每人費用從3萬2400日圓至4萬3200日圓（約1萬300元至1萬3700元台幣）。

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  • 北海道十勝帶廣出現的夏季限定「芽武地球飯店」，沒有天花板和牆壁，只有木造露台和一張雙人床，住宿客在5萬6千坪的草原上，體驗與大地結合的新感受。（取自網路）

    北海道十勝帶廣出現的夏季限定「芽武地球飯店」，沒有天花板和牆壁，只有木造露台和一張雙人床，住宿客在5萬6千坪的草原上，體驗與大地結合的新感受。（取自網路）

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