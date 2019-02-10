色情內容危害公共衛生 美亞利桑那州擬立法因應

2019-02-10 22:35

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕繼美國猶他州、阿肯色州、田納西州等11個州之後，亞利桑那州也擬立法正式宣告「色情作品為公共衛生危機」，警醒民眾正視色情影片與書刊等色情內容在網際網路上氾濫的情況。該項法案7日已在亞利桑那州議會健康與人類服務委員會上表決通過，正式交予議會議決。

主導議案推動的亞利桑那州共和黨議員尤德爾（Michelle Udall）指出，色情作品廣泛傳播的程度已擴及未成年人，導致兒童自尊低落、飲食失調、提前發生性行為，色情內容將暴力虐待婦女視為常態，加劇社會對性交易的需求，嚴重影響傳統家庭觀念，對公共衛生的危害堪比菸草。

批評者認為，色情內容氾濫雖是嚴重的社會問題，但無關「公共衛生危機」。民主黨議員巴特勒（Kelli Butler）指出，相關說法顯然是誇大其辭，缺乏科學依據，她抨擊共和黨不該把問題歸咎於色情作品，而是應積極推動校園的性教育課程，才能有效解決未成年人「性觀念偏差」問題。

2016年，猶他州成為美國第一個正式立法宣告「色情作品是公衛危機」的州，掀起熱議，並引起阿肯色州、田納西州等11個州仿效。不過，猶他州此舉旨在提升公眾對色情內容的認識與教育，該法案沒有強制力，也沒有明文禁止該州傳播色情作品。

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