開飛機前酒測沒過 美國航空機師遭逮捕

2019-02-09 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空AA735航班，原定7日上午11時05分從英國曼徹斯特機場起飛，目的地為賓州費城，熟料機師卻在起飛前驗出酒精反應當場被捕，班機也隨之取消。

據《CNN》報導，美國航空公司在聲明中證實一名員工遭到拘留，並強調「安全是我們的首要責任，我們要向客戶道歉，因為他們的旅行規劃受到影響。」曼徹斯特警方則表示，該名62歲的機師被捕後已經交保了，之後將另外找時間進行偵訊。

機師的酒測標準比開車的司機更為嚴格，近來卻出現一系列飛行員差點酒後開飛機的事件。去年10月28日，日本航空公司的42歲機師實川幸夫，原定要從倫敦希斯洛機場駕機飛往東京，但在呼氣酒測中嚴重超標，後來血液測試更發現他體內的酒精濃度超過法定限制的9倍以上，導致他後來被判10個月有期徒刑。

去年10月下旬，全日空一名機師在夜間酗酒後大醉不醒，導致5架日本國內航班延誤，公司為此鄭重道歉。去年6月，英國航空資深機師莫納亨（Julian Monaghan）要從蓋特威克機場飛往模里西斯時，卻驗出酒測值超標4倍以上，被判入獄8個月。

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