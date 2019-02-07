2022年監控鏡頭將逾27億台 網友諷：中共過得了今年？

2019-02-07 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕國際數據資訊（IDC）日前發布報告，預測至2022年左右，中國境內的監控鏡頭將超過27億台，若以14億人口來算，等於平均1人會被近2台監控鏡頭監管。不過有網友諷「中共可以撐到2020年嗎？」

綜合媒體報導，研究機構IDC推測，隨著中國智慧城市建設的逐步推進，到2022年，中國部署的監視鏡頭將多達27.6億個，還稱中國未來將耗資300億美元（約新台幣9239億元）提升跟蹤活動的技術。另外，根據數據分析公司IHS Markit的資料，全球搜尋人臉的伺服器，多達3/4被中國購買。

對此，中國曾稱公共監控網絡的發展，意在提升治安水平、預防和打擊犯罪，亦有效改善交通管理、應急指揮、防災預警和市政設施搶修等工作效率。

然而，廣東的陳女士說，現在中國當局在每個死角都安裝了監控系統，對百姓來說這是監視，肯定不是保護，中共只想保護他們的政權。有網友表示，如果監控遍布，為什麼還有那麼多失蹤、被拐騙的孩童和婦女；還有網友嗆「中共還能撐到2020年？」，更表明「逢九必亂」，中共政權未必過得了今年的坎。

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