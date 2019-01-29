不只有薩德！美國計畫日本部署新型反導雷達監控中俄

2019-01-29 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕為加強日本對中、俄以及北韓的飛彈監控與攔截能力，美國有意在日本部署新式大型反導防禦雷達，雙方很快就會開始進行相關談判，若能付諸實現，將是美國首次將具有偵測洲際導彈能力的反導預警系統部署在海外。

據日本《讀賣新聞》報導，有熟悉美日關係的消息人士透露，美國政府希望在日本部署洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）的「國土防御雷達」（HDR-H），這個預警系統除了可以用來監視和防禦包含中國、俄國、北韓等國所發射的導彈外，還能監控反衛星武器和空間碎片等，這雷達原先僅計畫部署於美國本土和夏威夷、關島等地。

據美國國家飛彈防禦署介紹，HDR-H雷達具備自主獲取、跟蹤和識別來襲導彈的能力，聲稱能夠「有效對抗對手現有及正在研發的導彈武器系統」，將是美國彈道飛彈防禦系統的關鍵傳感器之一，能有效提升陸基中段防禦系統的防禦能力。

報導指出，美國計劃2023年在夏威夷部署HDR雷達，同時計劃2025年在日本部署，美日雙方所獲情報信息共享，發揮共同監視的作用。

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