任天堂把繁中寫為「Taiwanese」 中網友嗆：支持台獨？

2019-01-29 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名遊戲大廠任天堂所推出的遊戲機「Switch」風靡全球。官方昨日釋出更新檔，提供玩家使用中文版界面。但有網友注意到，任天堂在官方網站中發布的更新資訊，將中文區分為「Chinese」和「Taiwanese」，引發一波討論。

任天堂昨日發布Switch 7.0更新檔，推出了簡體、繁體中文與韓文介面更新。但任天堂將繁體中文寫為「Taiwanese」，而非一般常用的「traditional Chinese」。「Chinese」在此即為簡體中文。

中國已有網友發聲質疑任天堂「支持台獨」。PTT網友則留言表示，「當中國人真辛苦，要記得那麼多得抵制的品牌」、「還不買爆Switch支持」、「不可能啦，中國超愛玩日GAME」、「好累喔，每天在抵制，不隨身攜帶名單不會忘記嗎？」

但也有人認為，「任天堂不出三天就會聳了改成繁體中文」、「任天堂會妥協吧，中國市場太重要了。」Switch目前在中國僅有香港發售，未正式在中國本土上市。

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