從小開始騙！中國小學生買假獎狀 詐騙長輩壓歲錢

2019-01-27 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國竟有大批小學生趕在過年前的學期結業式，前往雜貨店購買假獎狀並請老闆「代書」，想要以此回家向長輩騙取過年壓歲錢，事情曝光後許多家長前往雜貨店抗議，警方也將老闆帶回。

綜合外媒報導，江蘇省漣水縣1間雜貨店以人民幣每張2元（約台幣9元）的價碼，將假獎狀販賣給當地小學生，老闆還親筆替學生寫上得獎事蹟，吸引眾多小學生前往該店消費，他們希望能在過年時用拿出假獎狀給家中長輩看，藉此換取更多紅包好過年。

有小學生拿出手機錄下現場狀況，能見到有1名小學女生向老闆要求在假獎狀上寫著「三好學生」，但請求老闆「代書」的學生人數眾多，也有小學生不滿老闆把他的得獎事蹟寫錯了，但影片傳進家長們的通訊群組後引發不滿、上門抗議。

警方介入調查後，店家供稱自己確實是販售假獎狀，但只是讓學生們回家騙騙家長玩玩的，警方對此認為並不構成犯罪事實，因此將老闆釋回；中國網友們認為該店家行為雖不犯法、但不道德，讓學生從小養成騙人的習慣，「你說他長大會不會去詐騙？」

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