中國恣意逮捕2加拿大人 專家：「流氓政權」令人髮指

2019-01-24 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕100多名研究中國的學者專家和前外交官21日聯署發表致中國國家主席習近平公開信，呼籲應立即釋放遭拘留達6週的2名加拿大公民。參加聯署的中國問題研究學者海頓（Bill Hayton）表示，中國應該被歸為流氓政權，北京政府劫持幾名加拿大人當作籌碼，這個做法令人髮指。

華為財務長孟晚舟上月於溫哥華轉機時被捕後，中國隨即拘留加拿大研究人員康明凱（Michael Kovrig）和企業家史佩弗（Michael Spavor），指控他們從事「危害中國安全」的活動，被視為中國報復加拿大依美國司法要求逮捕孟晚舟。

英國智庫皇家國際事務研究所（Royal Institute of International Affairs，亦稱Chatham House）的亞洲問題專家海頓接受《德國之音》專訪時指出，他之所以會簽署這封信，是因為他認識康明凱，且康明凱是一名出色的分析家，中國當局的逮捕行為令人憤慨，顯然與法律毫無關係，純粹是劫持人質，這種行為令人髮指，也意味著他們每個人都有這樣被中國逮捕的風險。

海頓認為，中國的做法顯然企圖向加拿大政府施加壓力，中國應該被歸為流氓政權的範疇，一個政府應該公平待人、保障法治，但中國政府卻劫持這幾名加拿大人，這樣將這些人當作籌碼的做法令人髮指。海頓說，他作為一名身在中國的英國公民，假如英國和中國也發生了外交齟齬，他可能就會面臨牢獄之災，容易陷入與那2名加拿大人一樣的情況。

海頓表示，中國是一個崛起的大國，中國在嘗試改變周邊地區的秩序，美國等其他大國對此反應發生誤判的可能性相當大，他不認為現在面對的是一場新的冷戰，因為雙方在很多層面上還有溝通的渠道，對話是十分必要和關鍵的，但如果無法與中國的對話夥伴進行溝通，就更可能出現類似冷戰的情形。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/