強國期末考題好無禮 竟問「有過性行為嗎」

2019-01-22 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西省1間藝術學院的期末試卷備受爭議，考題內容不僅與課程無關，還讓學生覺得被冒犯，例如：「愛滋病的好處是甚麼？」、「正確選擇配偶的基因重要嗎？」、「你能不能談一下生孩子的感受？」。

綜合媒體報導，多名網友在微博披露，廣西省北海藝術設計學院20日上午進行《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》課程的期末考，但考題讓考生感到匪夷所思之餘，更覺得受辱，像是：「你和異性有過性關係嗎？愛滋病好在什麼地方？」、「有人說中國的人口紅利沒有了，如果中國人再死10個億，是否還存在有人口紅利？」等。

網友指出，當考生拿到試卷時，現場發出一片噓聲，但大家可能都因害怕影響到考試成績，所以當下並未向監考老師反映，而是選擇事後上網爆料。其他網友也對此大力抨擊，並嘲諷「這3個問題問毛爺爺正好啊！所以不算離題！」。根據《中國觀察者網》報導，出題教授在先前的課程中已多次出過類似的爭議題目，然而北海市教育局對此僅回應「已展開調查」。

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