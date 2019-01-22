美台斷交40年 美前總統卡特透露與中國建交原因...

2019-01-22 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢美中建交40週年，美前總統卡特（Jimmy Carter）接受《美國之音》專訪，回憶這件在他任內所做出，改變世界局勢的重大決定。卡特提到，他在成為總統前就決定要和中國建交，只是不知道該如何進行，因為台灣和中國的地位是一大難題。至於與中國建交的原因，是因為想要藉由兩國關係的正常化，為太平洋地區帶來和平。

早年在海軍服役的卡特說，二戰期間，美國與中國站在同一邊，因此他想要建立和平，也因為雙方的良好關係，太平洋地區已有很長一段時間沒有爆發生戰爭。卡特認為，他擔任總統期間最重大的成就之一，就是在中國共產黨掌權後30年，將兩國關係正常化。

卡特提到，與中國建交的決定受到國務院極大反彈，所以當時雙方通信一律繞過國務院，從白宮直通中國，也因為保密工作完善，沒有太多人知道這件事。

談到與台灣的關係，卡特說，前總統尼克森1972年赴中國簽署《上海公報》，表明了「一個中國」，但尼克森不願說明一中是「中華民國」還是「中華人民共和國」，美國則持續認定台灣是唯一中國，繼任尼克森的福特也是如此，但他堅持要改變這一點。

對於美中建交後台灣的反應，卡特坦言「非常負面」，時任副國務卿克里斯多福（Warren Christopher）遭到憤怒的台灣人襲擊。但他強調，他們當時在國會推動了台灣關係法，保障了台灣與美國的利益。

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