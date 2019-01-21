日網友將浴室打造成「寶可夢圖鑑」 網友意外抓到「亂入者」

許多網友都將女子家中的浴室當成精靈寶可夢圖鑑，尋找自己喜歡的精靈寶可夢。（圖擷自推特）

許多網友都將女子家中的浴室當成精靈寶可夢圖鑑，尋找自己喜歡的精靈寶可夢。（圖擷自推特）

2019-01-21 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕很多人家中的浴室牆壁都貼有一格一格的磁磚，不過日本一位女子的浴室磁磚牆最近卻引來大批網友討論，因為她家浴室牆壁的每個磁磚裡都貼了一隻精靈寶可夢貼紙，讓浴室牆壁直接變成精靈寶可夢圖鑑。不過有眼尖網友卻抓包，牆壁上竟然還藏了Hello Kitty。

這位喜歡精靈寶可夢的女子Alexia最近在推特上貼出她家浴室的圖片，結果一發文就引來網友瘋狂轉載，因為浴室牆壁上每個磁磚裡都有一張精靈寶可夢貼紙。浴室牆壁上除了有皮卡丘、皮丘、噴火龍、伊布等常見精靈寶可夢，就連故事中的角色小智、大木博士等人類角色的貼紙都有。

Alexia表示，牆上的貼紙都是她們一家人買精靈寶可夢點心所累積的贈品，因為是隨機的贈品，所以沒有照順序貼，而且也有一些重複了。

這則推文現在已經吸引22萬人按讚、5.6萬人分享。許多網友都開始將Alexia家的浴室當成精靈寶可夢圖鑑，尋找自己喜歡的精靈寶可夢，但也有眼尖網友抓包，牆壁上竟然還有隻Hello Kitty，「原來Hello Kitty也是精靈寶可夢。」

  • 日本一位女子家中浴室牆壁的每個磁磚裡都貼了一隻精靈寶可夢貼紙。（圖擷自推特）

    日本一位女子家中浴室牆壁的每個磁磚裡都貼了一隻精靈寶可夢貼紙。（圖擷自推特）

  • Alexia說，那些都是買精靈寶可夢點心送的貼紙。（圖擷自推特）

    Alexia說，那些都是買精靈寶可夢點心送的貼紙。（圖擷自推特）

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