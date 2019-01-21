日網友將浴室打造成「寶可夢圖鑑」 網友意外抓到「亂入者」

2019-01-21 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕很多人家中的浴室牆壁都貼有一格一格的磁磚，不過日本一位女子的浴室磁磚牆最近卻引來大批網友討論，因為她家浴室牆壁的每個磁磚裡都貼了一隻精靈寶可夢貼紙，讓浴室牆壁直接變成精靈寶可夢圖鑑。不過有眼尖網友卻抓包，牆壁上竟然還藏了Hello Kitty。

這位喜歡精靈寶可夢的女子Alexia最近在推特上貼出她家浴室的圖片，結果一發文就引來網友瘋狂轉載，因為浴室牆壁上每個磁磚裡都有一張精靈寶可夢貼紙。浴室牆壁上除了有皮卡丘、皮丘、噴火龍、伊布等常見精靈寶可夢，就連故事中的角色小智、大木博士等人類角色的貼紙都有。

Alexia表示，牆上的貼紙都是她們一家人買精靈寶可夢點心所累積的贈品，因為是隨機的贈品，所以沒有照順序貼，而且也有一些重複了。

這則推文現在已經吸引22萬人按讚、5.6萬人分享。許多網友都開始將Alexia家的浴室當成精靈寶可夢圖鑑，尋找自己喜歡的精靈寶可夢，但也有眼尖網友抓包，牆壁上竟然還有隻Hello Kitty，「原來Hello Kitty也是精靈寶可夢。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/