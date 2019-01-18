強國網友下載推特圖片消失 疑華為手機自動刪除

2019-01-18 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕華為產品近來風波不斷，今又有使用華為手機的中國網友發現，自己從推特（Twitter）下載的圖片遭自動刪除，系統告訴他是推特刪除的，不過查看後才發現「原來是華為手機刪除的」！

今（18）日下午4時左右，一名個人資料註冊地為中國江蘇的網友在推特發文表示「我暈死掉了...華為現在會自動刪除推特下載的圖片，腦子有病啊？還說是推特刪的，我調查一圈才知道原來是華為手機刪除的」，該網友也PO出截圖，只見華為系統跳出通知表示「檢測到Twitter刪除了圖片」。

有網友也回覆表示，這應該是華為剛剛升級的功能，最新版本中推特不能保存任何圖片到華為手機上，但退回上一版本，就能正常保存推特圖片；目前其他品牌沒有發現異狀，也尚不清楚發生原因。

對此，其他網友也留言表示「還敢用華為手機，佩服」、「用華為手機發推特，服了你」、「居然還有人敢用」、「哇靠 超誇張的」、「這就中國品牌的問題，尤其有國營背景的，因為共產黨要控制一切」、「原來華為可以控制你的手機內容，太可怕了」、「這已不是單純的後門了」。

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