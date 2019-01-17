攝影師捕捉袋鼠、綿羊受困畫面 卻因沒解救遭網友抨擊

2019-01-17 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕很多攝影師常會到世界各地捕捉奇景，不過最近澳洲一位攝影師就因為一段影片引來爭議。因為他用空拍機拍到一隻袋鼠和一隻綿羊身陷在泥地裡，但他卻沒有解救兩隻受困的動物。

綜合報導指出，澳洲《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）攝影師墨伊爾（Nick Moir）最近在澳洲達令河（Darling River）附近操縱空拍機，結果拍到一隻袋鼠與一隻綿羊的下半身陷在泥乾涸的湖泊泥巴裡，無法脫困。當時的影片後來在社群網站上引來瘋傳，不過許多網友都批評墨伊爾，既然拍到了動物受困，怎麼沒有伸手幫忙。

有網友質疑，「動物好可憐。」、「真令人心碎...」、「影片讓人難過。」但也有網友幫攝影師說話，認為如果沒有他拍攝的畫面，大家根本無法了解澳洲存在這樣的問題。

事後攝影師也表示，他當時是在距離河床1.5公里外的地方操控空拍機，而且那裡的泥巴相當黏膩，如果他跑過去要救動物，自己可能也會淪陷，而且他後來也有通報動物保護團體。

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