詭異！女大生上網搜尋「性騷擾」後 離奇失蹤13年...

2019-01-17 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓多年前曾傳一起離奇失蹤案，一名就讀全北大學獸醫系的29歲女學生李潤熙，參加與同學的聚會返家後，用自己的電腦上網搜尋了「性騷擾」後就離奇失蹤，人間蒸發13年。李女父親至今仍在透過各種管道，希望能找到自己心愛的女兒。

綜合媒體報導，李潤熙在2006年6月6號參加期末聚會後，與一名同班金姓男學生同行，並於凌晨2時15分左右返回住處小套房，李潤熙在凌晨3時左右以電腦上網搜尋了「性騷擾」、「112」二組關鍵字，並於4時21分將電腦關機，此後竟離奇失蹤，13年來下落不明。

同學本以為李潤熙只是翹課回老家，但在透過她處住開著的窗戶發現房內相當凌亂，驚覺有異後才報警處理，讓這起離奇失蹤案曝光。由於李潤熙行蹤遲遲沒有下落，李潤熙的父母一致將矛頭指向愛女消失前最後一天，曾陪伴李潤熙回家的金男；根據同學提供的訊息，金男暗戀李潤熙已是公開的秘密，甚至爆料金男會蒐集她的頭髮、用過的物品，但除此之外，沒有進一步的線索可證明金男是兇手。

李父指出，除了金男外還有一名男學生形跡可疑，李父指出，他曾在女兒校門口抗議時，被該名男學生威脅「不准再欺負金男，不然就雇用一流律師讓你老死在監獄裡。」而該男學生疑似與金男有金錢來往，因2015年金男已經在首爾市區租下一棟建築物一樓的店面，開了一間獸醫院，李父懷疑，金男可能接受該男學生的金錢，綁走了喜歡的人。

此事至今已過了13年，沒有人知道李潤熙是自行離開還是遭人綁走，也不知道她離開住處前搜尋的關鍵字「性騷擾」、「112」有何意義，但焦急的李父仍想盡辦法，透過各種管道和媒體，希望能找到心愛女兒的下落。

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