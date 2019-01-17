中國GDP數據造假被抓包！ 研究機構：2018年僅4.1％

2019-01-17 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕被視為世界頂級經濟研究機構和企業會員制組織的「美國經濟諮商會」（The Conference Board）16日警告，中國經濟放緩速度可能遠低於官方所估計的速度，其經濟更容易受到外部衝擊的影響，中國抵禦外部衝擊的能力其實很脆弱。

《法新社》報導，美國經濟諮商會表示，2018年中國GDP僅成長4.1%，遠低於中國官方數據的6.5%。長久以來，中外的經濟學家一直懷疑懷疑中國的統計數據造假，質疑中國的年度GDP與官方確定的增長目標總是非常接近。

遼寧省政府在2017年承認，該省多年來一直偽造GDP數據。根據維基解密2010年公布的一份機密備忘錄，2007年擔任遼寧省領導人、中國現任總理李克強坦承，數據結果往往是「人為製造的」。

投資人和決策者廣泛追蹤美國經濟諮商會的研究，該組織從2014年開始計算中國的經濟數據。該組織亞太區高級副總裁霍夫曼（David Hoffman）表示，中國官方的經濟數據報告不會影響該組織的計算，組織有自己的計算服務及工業生產經濟增長率的方法，意在減少官方定價機制的不正常現象。

其數據顯示，中國經濟成長容易受到外部因素的影響。例如，中國國家統計局指出，1998年亞洲金融危機期間的GDP從1997年的9.2%降至7.8%，但美國經濟諮商會的計算結果顯示，1998年的GDP實際可能是2.3%，是1997年的一半。另外，美國經濟諮商會估計，2015年中國GDP從2014年的6.3%下降至3.8%。然而，中國官方數據卻僅顯示較輕微的下降，從7.3%跌落至6.9%。

報導提到，經濟增長是中國的一個敏感話題，中國的執政合法性主要基於不斷擴大和提高生活水準的基礎上。有些人認為中國的經濟成長可能更低，中國人民大學教授向松祚在上月表示，2018年中國GDP可能低至1.67%，甚至可能是負數。向松祚的演講影片在網路上廣為流傳，直到被中國政府的審查機構阻擋。

2019年的情況可能更加嚴重，雖然2018年初的美中貿易戰也許暫時加速推動中國出口，但12月份出口與上年同期同比跌落至4.4%，美國經濟諮商會專家表示，對中國經濟的外部壓力在2019年可能會更加顯著。

北京當局目前面臨多項經濟難題，包含經濟放緩、債務水準極高等問題，讓基礎建立在出口、製造與投資的經濟形態轉型過程相當艱難。美國經濟諮商會預估，中國2019至2023年的GDP只有3.8%，2024至2028年則只有3.4%。

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