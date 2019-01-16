一封電郵讓中生爆炸...英國名校遭批「種族歧視」被迫道歉

英國利物浦大學在郵件中特別標註「舞弊」的中文，引發中國學生不滿。（圖片取自「University of Liverpool」臉書）

2019-01-16 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國名校利物浦大學近日遭校內中國學生指控「種族歧視」，原因在於校方寄給學生的一封「考試建議事項」電子郵件中，刻意將「作弊」的中文標示出來，已有近千名國際生簽署請願書，要求校方為此道歉。

根據《利物浦回聲》報導，校方近日發送給學生一封電郵，內容除了祝學生們在考試期間好運、能夠取得理想成績外，還提到了每年都有部分國際學生違反校規，在考試中作弊，警告學生凡是被逮到作弊者，將面臨嚴重懲罰，像是成績以0分計、停學1年，甚至退學。

但令中國籍學生不滿的是，整封用英文撰寫的郵件中，特別在「cheating」旁以中文標註「舞弊」。有中生表示，校方的作法令人難以接受且相當不妥，直言「基本上就是種族歧視」，他說：「校內有為數眾多的中國學生，校方不能夠這樣以偏概全，這讓我們感到失望，因為利物浦是英國最受歡迎的城市之一。」

報導指出，近千名學生簽署請願書，要求校方對此道歉。校方事後向國際生寄送郵件，強調誠心誠意地為所有感到被冒犯的學生們道歉，信件中寫道，「我們發現中國學生不太清楚『舞弊』的英文，因此我們提供了翻譯。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/