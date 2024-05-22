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花鵰避烏俄戰火改變遷徙路線 多飛85公里影響繁殖

花鵰（ Greater Spotted Eagle）因烏克蘭戰爭改變遷徙路線。（本報資料照，鳥友李正峰提供）

花鵰（ Greater Spotted Eagle）因烏克蘭戰爭改變遷徙路線。（本報資料照，鳥友李正峰提供）

2024/05/22 15:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）21日報導，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，花鵰改變了遷徙路線以避開戰火和受損的棲息地，這一改變對其繁殖和生態造成了嚴重影響。科學家根據GPS數據發現，這些鷹增加了飛行距離，消耗更多能量。

據報導，每年春天花鵰（Greater Spotted Eagle）從希臘和非洲南蘇丹大濕地飛往白俄羅斯的繁殖地，途經烏克蘭。然而，烏俄戰爭後，這些花鵰不得不改變遷徙路線，以避開戰火和受破壞的棲息地。研究人員根據GPS數據，分析了這些花鵰在戰火下後的行為變化。

這項研究發表在《當代生物學》（Current Biology.）期刊上，由英國東安格利亞大學（University of East Anglia）的研究生羅素Charlie Russell）領導。他說：「烏克蘭戰爭對人類和環境造成了毀滅性影響。我們的研究揭示了戰爭對野生動物的影響。」

花鵰是一種棕色的大型猛禽，屬於易危物種。自2017年起，研究人員開始使用GPS追蹤這些鷹族，但沒想到5年後會在戰區內觀察到牠們的行為變化。研究發現，花鵰偏離了原有的遷徙路線，減少了在烏克蘭補給點的停留時間，甚至完全避開這些地點，平均多飛行了85公里。

對於易危物種而言，遷徙路線的改變會對其繁殖造成重大影響。伯明罕大學的鳥類學和動物保育助理教授雷諾茲（Dr Jim Reynolds）指出：「烏克蘭的衝突根本上擾亂了這一物種的遷徙生態。任何破壞繁殖表現的因素都是重大問題。」儘管所有標記的花鵰都倖存，但研究人員相信其繁殖能力可能受到影響。

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