梅伊脫歐表決慘輸 平穩分手陷更大不確定

2019-01-16 05:20

〔中央社〕英國國會今晚以大幅差距否決脫歐協議，從歐盟角度觀察，這項投入約17個月的談判結果岌岌可危，無協議脫歐風險增加，再加上英國政壇動盪，為平穩分手帶來更大不確定性。

英國國會晚間以432票對202票，達230票的大幅差距否決梅伊（Theresa May）與歐洲聯盟（EU）的脫歐協議，接下來梅伊將會在數日內向國會提交經修改的協議。

不過，反對黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）已隨即對梅伊政府提出不信任動議，預料國會可能在16日進行不信任動議投票，此舉又使得英國政壇更加動盪。

歐盟對今晚脫歐協議表決保持高度關注，傳出事前歐盟曾評估若失利票數超過60票，幾乎代表這項脫歐協議很難走下去，而今晚結果是大輸230票，對歐盟而言代表脫歐已經陷入更大不確定性。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在推特上拋出疑問，若脫歐協議不可行，但大家又不想無協議脫歐，那麼最終誰有勇氣說出正面的解決方案呢？

而歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker ）發出聲明表示對表決結果感到失望，他另外再度捍衛這份脫歐協議，強調這是一個公平的妥協和最好的協議，減少了英國脫歐對整個歐洲公民和企業造成的損害，強調這是確保英國有秩序撤出歐盟的唯一途徑。

榮科指出，英國失序脫歐的風險上升，雖然大家不希望發生這種情況，但歐盟執委會會持續做好緊急準備工作。此外他敦促英國盡快澄清想法，因為時間不多了。

原本傳出梅伊可能在16日會赴布魯塞爾與歐盟會談爭取更多條件，但因梅伊再度面臨保位戰，因此目前歐盟並未公布接待梅伊行程。

英國的政壇動盪變數加大，倫敦與布魯塞爾的脫歐發展也陷入更大不確定性，雙方需要更審慎思考下一步。（編輯：陳政一）

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