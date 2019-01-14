中國維權人士黃琦疑遭秘密庭審 多國外交官欲出席被阻

2019-01-14 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕2016年被控「為境外非法提供國家秘密」而被中國政府拘留的「六四天網」創辦人黃琦，其案14日在四川綿陽中級法院秘密開庭審理，關心此案的中國維權人士、西方多國外交官都被阻擋在外，無人得知審判的狀況。

根據《美國之音》報導，批評中國時政的維權網站「六四天網」創辦人、中國頭號「網路異議人士」黃琦自關押後，身體健康快速惡化、急需治療，其母去年12月在北京被警方帶走後失聯。黃琦案於14日開審，然而詭異的是，法院的官方微博未透露審理黃琦案的消息，法新社試著和法院取得聯繫，但沒有成功。

此外，黃琦的2名辯護律師也遭當局打壓，其中1名律師還被吊照，無法出席庭審；綿陽警方14日當天在布置警力，攔截多位試圖旁聽或聲援的民眾，其中包括美國駐成都領館外交官和他國外交官員。

英國駐北京大使館對此表達「嚴重關切」；中國不願具名的維權人士表示，外界十分擔心黃琦的狀況，因為黃琦一直不認罪，很擔心他被法院重新判刑。

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