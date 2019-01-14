世界有兩個中國？土耳其電視台介紹兩岸關係 外國人搞懂了...

2019-01-14 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷對國際社會表達世界上只有「一個中國」，日前中國國家主席習近平也對台灣強硬喊出「一國兩制」，引起國際間批評。最近土耳其廣播電視公司（TRT）的臉書粉專「TRT World」製作了「世界上有兩個中國嗎？」的專題影片，介紹複雜的兩岸關係，並提到台灣當前困境，有外國民眾留言表示，「地球上沒有兩個中國，只有中華人民共和國和台灣！」

「TRT World」粉專貼出一段4分12秒的短片，詳細介紹為何世界上會有2個官方名稱都有「China」的國家，一個是中華人民共和國，另一個是也稱為台灣的中華民國，並把放上兩國國旗對比。

影片提到，「台灣多數人為漢族，但大多數認為自己是台灣人而不是中國人。」並引用總統蔡英文日前回應習近平的談話，「台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識。」

影片認為，中國除了不放棄武統，還會繼續用政治和經濟手段來掌控台灣，影片結尾時寫道，「所以，兩邊準備好互相對抗了嗎？」

許多外國人看完發表看法，有人稱「地球上沒有兩個中國，只有中華人民共和國和台灣！」另有熟悉亞洲局勢的外國民眾說，「如果中國試圖對台灣使用武力，美國將攜手日本和菲律賓反制，如果中國攻擊菲律賓，中國將面臨所有東盟國家的挑戰，當中包括台灣和日本！不管怎樣，中國都會是戰鬥中的失敗者。」

相關影片請見：

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