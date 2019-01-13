揭穿中共殲-20「致命缺點」 專家：連老式F-15都比不上

2019-01-13 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國新型戰鬥機殲-20有令人印象深刻隱形能力與性能優異的飛彈，中共宣稱，殲-20能靠著優異的匿蹤功能與優異的中遠程空中作戰能力取得「制空權」。不過，美國空軍專家打臉表示，殲-20離歐美先進的戰機還差了一大截，連F-15這種老式的戰機都可能輕易擊敗殲-20；更別提美國頂尖戰鬥機F-22或F-35，在制空優勢方面更是遠遠超過了殲-20。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，專門研究中國空軍的德國研究員安德烈亞斯（Andreas Rupprecht）揭露了負責宣傳殲-20性能、同時也是殲-20製造商──「中國航空工業集團」的宣傳手冊，曝光殲-20的作戰任務。手冊上描述殲-20為「重型隱形」戰鬥機，性能上除了具備中遠程空戰能力、也有對空對地、空對海的戰鬥力；而殲-20的作戰任務為奪取制空權，以及對中遠程的快速截擊與護航能力，手冊還聲稱殲-20擁有制空的優勢。

對此，英國智庫「皇家聯合研究所」空戰專家布朗克（Justin Bronk）卻打臉直言，「殲-20就就推力重量比、操作機動性和高空性能方面來說，都不太可能匹敵歐美的空優戰鬥機」，雖然殲-20的設計的確有限制雷達追蹤，在攔截任務和海面打擊上給對手帶來威脅，但若殲-20若想與歐洲或美國的戰機爭奪制空權，那就代表它將迎來一場「失敗的戰役」。

布朗克指出，其中一個限制殲-20的重要因素，就是「發動機（引擎）」，因為殲-20需要燃料效率低的後燃器來產生額外推力，因此被限制住了高空性能，中國目前還在使用舊型的俄羅斯AL-31M2，或是中國自製W-10B發動機，在效能上不但不及真正的第五代F-35或F-22戰機，甚至也無法和服役幾十年的F-15與歐洲的颱風（Eurofighter Typhoon）戰機相提並論，而中共要跨越這道門檻，還需要好幾年的時間。

此外，布朗克也指出，「與F-15和颱風相比，殲-20的雷達截面積較小，性能也較差，對空飛彈不太可能比得上美國最新的飛彈，也無法併肩歐洲最新的流星導彈（Meteor）」。

報導指出，毫無疑問的，殲-20代表了中國技術巨大的飛躍，在攔截任務和海面打擊方面的能力也的確對美國空軍帶來潛在威脅，但若要「擊敗對方最強的戰士，並控制整片天空」，美國與歐洲可以毫不費力的擊敗中國殲-20。

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