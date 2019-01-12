護理師醉後擅自接生 嬰兒被扯兩半「斷頭」卡子宮

2019-01-12 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕印度又出現離譜的接生事件！一名孕婦6日分娩時，醫護人員竟將嬰兒扯成兩半，不僅斷頭卡在子宮內，還將嬰兒下半身置於停屍間，再謊稱不小心將「胎盤」留在孕婦子宮裡，造成新生兒死亡，該名產婦仍有生命危險。

《印度斯坦時報》報導，2名男護理師阿姆特拉（Amritlal）和辛葛（Junjhar Singh）在接生時，疑似扯得太用力，竟當場讓嬰兒身首分離。更離譜的是，2人不僅未告知家屬，還擅自將嬰兒的下半身放置在停屍間。

報導表示，之後2人通報婦產科醫生，宣稱接生完畢，但不小心將「胎盤」留在孕婦子宮裡。婦產科醫師桑卡拉（Ravindra Sankhla）聽後大驚失色，在試圖移除胎盤時，察覺有異，竟在子宮內發現嬰兒的斷頭，趕緊通知家屬。

報導提及，該名產婦的丈夫指控，接生的2名男護理師在喝醉的情況下工作。醫院負責人夏馬（Nikhil Sharma）醫師表示則表示，事發當時自己不在附近，且醫護人員並未通知，即逕自接生。警方將進一步展開調查，但尚未逮捕這2名護理師。

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