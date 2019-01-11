東京「故鄉美食祭」 吃遍日本300多種在地美食

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕東京年度美食盛會「故鄉美食祭」11日在東京巨蛋登場，至20日止為期10天，日本全國各地的300多種美食和特產齊聚東京大比拚，現場還有包括青森魔睡祭、八戶三社大祭等豪華山車及舞蹈表演，80幾隻在地吉祥物也會輪番登場。
東京「故鄉美食祭」今年為第11屆舉辦，前10屆共吸引340萬人入場，已經成為每年元旦過後東京的一大另類祭典。美食的部分包括在地小吃、土產、甜點及酒品，其中最後矚目的是連辦10屆的「全國在地丼飯大賽」，包括鹿兒島黑豬肉、山形縣米澤牛、北海道海膽、八戶銀鯖、愛知縣鰻魚、瀨戶內海牡蠣等共有18種以在地特產烹製的丼飯，爭奪代表最高榮譽的「金碗」。另外還有31家各地知名的拉麵店也同台較勁，透過進場民眾票選分出高下。
今年還推出新企畫「廟會竹串小吃與地酒品評會」，進場民眾可以像逛廟會一樣，一手拿著竹串烤牛肉或烤雞等小吃，另一手拿著酒杯，穿梭在會場中或坐在看台上享受美食和表演。
在地三明治和甜點也是今年的亮點，最近超夯的沖繩牛排三明治也能會場中品嚐，周末期間還有「麵包祭」特典，民眾可在現場買到全國各地麵包名店的人氣麵包。
除了吃的之外，包括青森睡魔祭、八戶三社大祭、秋田竿燈祭等知名祭典，也以船運將重達數十噸的祭典山車運來東京，另外還有高知夜來祭、群馬桐生八木節等15個團體在場內或場外與民眾同歡。
現場還有販賣土產和手工藝品，包括美食與特產總共超過300多種，如果擔心吃太多，會場還有專區介紹日本各地的在地馬拉松路線，將透過美食將行腳延伸到各個地方去。
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東京故鄉美食祭的「全國在地丼飯大賽」，有18種丼飯同台較勁。（記者林翠儀攝）
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東京年度美食盛會「故鄉美食祭」11日在東京巨蛋登場，青森睡魔祭山車。（記者林翠儀攝）
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參加「全國在地丼飯大賽」的鹿兒島黑豬肉丼。（記者林翠儀攝）
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參加「全國在地丼飯大賽」的米澤牛丼飯。（記者林翠儀攝）
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參加「全國在地丼飯大賽」的福井縣越前蟹飯。（記者林翠儀攝）
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最近話題的沖繩牛排三明治也在東京故鄉美食祭中登場。（記者林翠儀攝）
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「廟會竹串小吃與地酒品評會」是今年的新企畫，圖為飛驒牛串燒攤。（記者林翠儀攝）
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東京年度美食盛會「故鄉美食祭」11日在東京巨蛋登場，300多種日本各地美食可以一次吃透透。（記者林翠儀攝）
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青森八戶市的三社大祭的豪華山車是由當地朔日町的民眾以手工打造完成，在11日開幕的東京「故鄉美食祭」中登場。（記者林翠儀攝）
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