東京「故鄉美食祭」 吃遍日本300多種在地美食

2019-01-11 06:27

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕東京年度美食盛會「故鄉美食祭」11日在東京巨蛋登場，至20日止為期10天，日本全國各地的300多種美食和特產齊聚東京大比拚，現場還有包括青森魔睡祭、八戶三社大祭等豪華山車及舞蹈表演，80幾隻在地吉祥物也會輪番登場。

東京「故鄉美食祭」今年為第11屆舉辦，前10屆共吸引340萬人入場，已經成為每年元旦過後東京的一大另類祭典。美食的部分包括在地小吃、土產、甜點及酒品，其中最後矚目的是連辦10屆的「全國在地丼飯大賽」，包括鹿兒島黑豬肉、山形縣米澤牛、北海道海膽、八戶銀鯖、愛知縣鰻魚、瀨戶內海牡蠣等共有18種以在地特產烹製的丼飯，爭奪代表最高榮譽的「金碗」。另外還有31家各地知名的拉麵店也同台較勁，透過進場民眾票選分出高下。

今年還推出新企畫「廟會竹串小吃與地酒品評會」，進場民眾可以像逛廟會一樣，一手拿著竹串烤牛肉或烤雞等小吃，另一手拿著酒杯，穿梭在會場中或坐在看台上享受美食和表演。

在地三明治和甜點也是今年的亮點，最近超夯的沖繩牛排三明治也能會場中品嚐，周末期間還有「麵包祭」特典，民眾可在現場買到全國各地麵包名店的人氣麵包。

除了吃的之外，包括青森睡魔祭、八戶三社大祭、秋田竿燈祭等知名祭典，也以船運將重達數十噸的祭典山車運來東京，另外還有高知夜來祭、群馬桐生八木節等15個團體在場內或場外與民眾同歡。

現場還有販賣土產和手工藝品，包括美食與特產總共超過300多種，如果擔心吃太多，會場還有專區介紹日本各地的在地馬拉松路線，將透過美食將行腳延伸到各個地方去。

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