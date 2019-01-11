民主黨不給蓋牆錢 川普抱怨比中國難相處

2019-01-11 00:46

〔中央社〕美國總統川普今天說，美國和中國進行的貿易談判正取得巨大成功，他還說，比起和民主黨打交道，中國其實好相處的多。

川普上午從白宮出發前往位於德州的美墨邊境，再次強調美國正面臨邊境安全危機，而他這幾天和國會民主黨人交涉蓋圍牆預算未果，美國聯邦政府持續關門中，也再度成川普口中的責罵對象，他不但為參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）取了「糟糕查克（舒默名）」的外號，連談到美中貿易談判，也不忘藉機酸民主黨。

川普說，美國經濟好的不得了，美國和中國的貿易談判正取得巨大成功，川普說，「我發現，在許多方面中國遠比『糟糕查克』和南西（聯邦眾議院議長）更受人敬重。」

川普還補上一句，「事實上，和中國打交道比和反對黨（民主黨）相處，容易多了。」

美國聯邦政府部門關門已進入第20天，川普昨天和國會民主黨人仍談不攏築牆預算，翻臉走人；不過，他一早推文指控舒默是「糟糕查克」，川普反駁舒默說謊，強調自己會面時沒有拍桌走人，而是聽到聯邦眾議院議長裴洛西說不給蓋牆預算後、「我有禮貌的說再見離開」。（編輯：嚴思祺）

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