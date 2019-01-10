中國攔查到「砲彈果」稱危險 科普雜誌：根本爆不了

2019-01-10 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關日前攔查到一顆「砲彈果」，被當地媒體指是「世界上最危險的水果」，並稱「砲彈果」若成熟或受到外力衝擊，就會發生爆炸，威力如同一個小型手榴彈。中國科普雜誌《博物雜誌》後來馬上發文打臉「根本爆不了」，稱只是長得像古代的砲彈才叫這名字。

中國《廣州日報》、《中國國門時報》報導稱，珠海拱北海關近日攔查到一顆外型類似椰子的球狀果實，經鑑定為「砲彈果」，是砲彈樹（Couroupita guianensis）的果實，又稱為「鐵西瓜」。攜帶入境的旅客稱，這是新加坡友人種植並贈予的，因為罕見所以帶回中國。

報導援引「資料介紹」指出，砲彈果果實成熟或受到一定程度的外力衝擊時，會發生爆炸，威力如同一個小型手榴彈，堅毅的外皮和內部種子會四處飛散，最遠距離可波及方圓20公尺，威力卻足以傷害或殺死鳥類。報導還強調，砲彈果已被妥善存放到防爆箱中待後續處理。

中國科普雜誌《博物雜誌》後來在官方微博澄清，砲彈果只是水果名稱嚇人，「根本就爆不了，只是長得像古代的砲彈才叫這名字，花很好看，泰國老種在寺廟門口」，還嘲諷撰稿人是看了什麼科普內容。

我國位於台中的國立自然科學博物館熱帶雨林溫室也有種植砲彈樹，官網介紹這種植物原產於中南美洲，很早就引進印度及東南亞栽培。

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