你亂講！美新聞台邊轉播邊打臉 川普怒回嗆

2019-01-10 20:08

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普在8日晚間9時(台灣時間9日上午10時)發表全國談話,談論美墨邊境築牆,白宮要求美國4大電視新聞網在黃金時段聯播川普演講的畫面,然而美國4大新聞台決定在播出同時也進行「事實審查」,以防川普又發表不實言論。

綜合媒體報導,由於川普過去常常發布不實消息誤導觀眾,反對者要求新聞台嚴格審查,導致這次美國4大新聞台「ABC」、「CBS」、「NBC」及「FOX」雖同意播出川普8日的演說畫面,但在川普演講的同時,他們會進行事實查證,並在電視台的官網、臉書、推特公布查證後的結果,提供觀眾平衡報導比對川普的演說內容。

川普的幕僚康威(Kellyanne Conway)還因「護主心切」,當CNN記者阿科斯塔(Jim Acosta)提問「妳能保證總統今晚會說實話嗎」?康威竟回嗆:「我要把這句話塞回你的嘴裡,因為你在大部分的時候是一個自以為了不起的傢伙;我知道你是故意要讓這段影片在網路上爆紅的,很多人不喜歡你。」

另外,川普9日晚間在推特發文,除了痛批現在的主流媒體「不誠實」,還直接點名「NBC」、「MSNBC」,認為他們故意播報和事實相反的報導,還諷刺他們可能比「假新聞CNN」新聞台還糟糕。

The Mainstream Media has NEVER been more dishonest than it is now. NBC and MSNBC are going Crazy. They report stories, purposely, the exact opposite of the facts. They are truly the Opposition Party working with the Dems. May even be worse than Fake News CNN, if that is possible!