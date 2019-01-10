你亂講！美新聞台邊轉播邊打臉 川普怒回嗆

CNN記者阿科斯塔（右）提問「妳能保證總統今晚會說實話嗎」？川普的幕僚康威（左）回嗆「你是一個自以為了不起的傢伙」。（路透）

CNN記者阿科斯塔（右）提問「妳能保證總統今晚會說實話嗎」？川普的幕僚康威（左）回嗆「你是一個自以為了不起的傢伙」。（路透）

2019-01-10 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在8日晚間9時（台灣時間9日上午10時）發表全國談話，談論美墨邊境築牆，白宮要求美國4大電視新聞網在黃金時段聯播川普演講的畫面，然而美國4大新聞台決定在播出同時也進行「事實審查」，以防川普又發表不實言論。

綜合媒體報導，由於川普過去常常發布不實消息誤導觀眾，反對者要求新聞台嚴格審查，導致這次美國4大新聞台「ABC」、「CBS」、「NBC」及「FOX」雖同意播出川普8日的演說畫面，但在川普演講的同時，他們會進行事實查證，並在電視台的官網、臉書、推特公布查證後的結果，提供觀眾平衡報導比對川普的演說內容。

川普的幕僚康威（Kellyanne Conway）還因「護主心切」，當CNN記者阿科斯塔（Jim Acosta）提問「妳能保證總統今晚會說實話嗎」？康威竟回嗆：「我要把這句話塞回你的嘴裡，因為你在大部分的時候是一個自以為了不起的傢伙；我知道你是故意要讓這段影片在網路上爆紅的，很多人不喜歡你。」

另外，川普9日晚間在推特發文，除了痛批現在的主流媒體「不誠實」，還直接點名「NBC」、「MSNBC」，認為他們故意播報和事實相反的報導，還諷刺他們可能比「假新聞CNN」新聞台還糟糕。

  • 川普9日晚間在推特發文，痛批現在的主流媒體「不誠實」。（圖擷取自推特）

    川普9日晚間在推特發文，痛批現在的主流媒體「不誠實」。（圖擷取自推特）

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