又一物種滅絕！ 世上最後1隻金頂夏威夷樹蝸死亡

2019-01-10 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸（Achatinella apexfulva）、14歲孤單的「喬治」（George）已在今年元旦死亡，也代表這個物種已經滅絕。

《CNN》報導，1997年，地球上最後10隻金頂夏威夷樹蝸被送到夏威夷大學（University of Hawaii）實驗室進行人工飼養。儘管專家成功培育出新生蝸牛，但後來除喬治外，所有蝸牛都陸續死亡。

遺憾地是，該校名譽教授、主導這項計畫的哈德菲爾德（Michael Hadfield）表示，金頂夏威夷樹蝸現在已成為數百種在夏威夷群島滅絕的蝸牛種類之一。夏威夷土地和自然資源部（Hawaii DLNR）也表示，喬治的死亡「對當地人來說是個重大損失」。

夏威夷的蝸牛數量曾經多得驚人，但卻因外來物種和棲地減少而數量銳減，這些捕食者包括隨著船隻而來的老鼠、50多年前因「生物防治」而引入的玫瑰蝸牛，以及被當作寵物的變色龍。

報導指出，哈德菲爾德表示，生物學家已抽取保存了喬治的DNA，希望有一日科技成熟，能複製出另一隻「喬治」。

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