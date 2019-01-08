醉船長!駕豪華郵輪「日本丸」撞上關島碼頭

2019-01-08 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕知名豪華遊輪「日本丸」驚傳撞船事故。日媒透露，去年年底，日本丸要離開關島時撞上碼頭，導致船上372名乘客的行程被迫中斷。事發後，船長被檢出酒精含量超標，涉嫌酒駕，目前日本國土交通省已著手調查事發原因。

綜合日媒報導，日本丸去年12月26日從橫濱出發，原定途中行經關島和塞班島，並在今年1月3日返回橫濱港。12月30日晚間，日本丸準備從關島港口離開時，竟直接撞上碼頭，不僅船體毀損，連堤防都被撞破，所幸無人受傷。因為船體損壞，372名旅客被迫取消行程，改為搭乘飛機回國。

美國海岸警衛隊在事故發生的幾小時後，對船長進行酒測，發現船長酒測值為0.2，超過日本船員法規定的每公升0.15毫克。船長供稱，自己沒有酒駕，是在事故發生後，為了平復心情才飲酒。國土交通省已經派遣2名人員調查響系事故原因。

日本丸隸屬日本商船三井公司，為該公司旗下的頂級豪華客船，總長有170公尺，重達2萬2400公噸，擁有202間客房，每間雙人房的費用從36萬8000日元到164萬日元（約台幣10萬3000元到45萬9000元）不等。

針對事故，三井船舶僅回應「事件調查中，不便發表評論」。

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