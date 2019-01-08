香港訂定「國歌法」 擬刪「愛國主義」等字眼

2019-01-08 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕2017年10月，中國正式實施「國歌法」，全國人大常委會隨後通過將中國「國歌法」納入香港「基本法」，作為在香港實施的全國性法律，引發香港人質疑有愛國主義色彩的國歌法是否會影響香港的自由人權，有港媒今天報導，香港當局已訂定國歌法的草案，但內容不會完全照抄中國的國歌法。

綜合港媒報導，香港當局已草擬國歌法的草案，而香港的國歌法不會完全照抄中國的國歌法，而是按照香港實際情況，刪除一些不符合香港社會價值觀的字眼。

例如中國的國歌法全文共16條，第1條提到「為維護國歌尊嚴、弘揚愛國主義精神、培育和踐行社會主義核心價值觀」等，由於香港實行資本主義，因此香港的國歌法草案將會刪除「社會主義」字眼。

此外，國歌法的另一個爭議是，中國規定國歌須納入中小學教育，提到「中小學應當將國歌作為愛國主義教育的重要內容，組織學生學唱國歌，教育學生了解國歌的歷史和精神內涵、遵守國歌奏唱禮儀」，而香港國歌法將不會用上「愛國主義」字眼，但會保留中小學須教育學生唱國歌、了解國歌的歷史和精神及遵守國歌奏唱禮儀的字句。

香港行政會議今日將審議香港當局訂定的國歌法草案，若拍板通過將於本月內提交至香港立法會一讀。

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