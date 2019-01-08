她16歲被逼入火坑後槍殺嫖客 服刑12年終獲特赦

2019-01-08 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一名30歲女子布朗（Cyntoia Brown）青少年時期被逼入火坑賣淫，她在16歲那年槍殺恩客，後被判處無期徒刑，至今已服刑12年，該州州長7日終於同意特赦，布朗將在今年8月7日獲釋出獄。

綜合外媒報導，事發於2004年8月6日，時年16歲的布朗被43歲嫖客、當地一名房地產經紀人艾倫（Johnny Allen）接送上下車時，持槍將對方殺死，全案經過近2年的蒐證與調查，在2006年開庭審理，布朗的律師主張當事人出於自衛才誤殺對方，但檢方卻不採信，按綜合證據認定是謀財害命，法庭最終裁定布朗一級謀殺與竊盜罪成，判囚終身監禁。

報導指出，布朗有著悲慘的童年及遭遇，她在胎兒時期就因生母酗酒，導致腦部受損，而她後來不僅被生母拋棄，更因遇人不淑，慘遭男友推入火坑賣淫，最終犯下殺人惡行。布朗入獄後幡然悔悟，樂觀且積極地為出獄後的人生做準備，她不僅利用時間完成高中課程，目前更在修習大學課程。

多年來，布朗的案件持續受外界關注與同情，法院近期裁定，她要到服刑滿51年後，才獲得申請假釋的資格，此一結果引起公眾不滿，紛紛挺身而出示威抗議，要求當局法外開恩。經過多方考量，該州州長哈斯藍姆（Bill Haslam）7日簽署特赦令，布朗終於可以在人生最精華的時期步出牢籠，呼吸自由的空氣。

在收到好消息後，布朗公開發言感謝哈斯藍姆給她第二次機會，她強調未來將不愧對所有支持的人，並致力回報對方給予她寶貴的信任。

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