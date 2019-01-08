習不放棄武統 外媒評論：軍事占領台灣並不容易

2019-01-08 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》裡提到，中國不承諾對台放棄使用武力，這番言論引發國際抨擊，外媒刊出評論分析中國對台動武的可能性，認為若拙劣地入侵台灣，反而會引發中國領導人習近平的政治危機。

《路透》刊出評論指出，中國多數軍事建設均圍繞在船艦、戰機、飛彈，這些武器系統似乎很適合台海衝突，除了用登陸艇搭載突擊部隊侵台，同時希望迫使美國遠離衝突，中國軍方也專注於設計針對美國航母的導彈，這些武器成了中國在台海衝突或南海爭議中的優勢。

報導指出，在一定程度上這些都是譁眾取寵，半個世紀來，中國並沒有辦法阻止台灣成為事實上的獨立國家，但仍極力阻止台灣宣布獨立，強調武統一部分是想嚇阻台灣國內不得推動台獨，另一部分則是，中國對外宣稱自己是一個全球大國，希望向全世界表明它足夠強大，可以隨時佔領台灣。

然而報導認為，占領台灣並不容易，當中國解放軍試圖跨越180公里的台灣海峽，面對的將是複雜的導彈網、潛艇、空戰，台灣人口稠密的都市、茂密的森林將是游擊隊的天堂，拙劣地入侵台灣恐造成嚴重死傷，屆時中國將面臨國際的羞辱，也可能引發習近平的政治危機。

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