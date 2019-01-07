集會紀念毛澤東也不許 中國北大學生展振振遭退學

2019-01-07 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨號稱以馬克思主義及毛澤東思想為指導方針，但卻接連打壓左派分子，中國聲援工運人士在網路發布消息指出，積極參與工人維權的北京大學學生展振振，去年底參加毛澤東紀念活動後被捕，今（7）日更遭退學。

「博訊新聞網」報導，展振振家境貧寒，進入北大以來，長期參與和組織北大馬克思主義學會工友之家的活動，多次為校園工友爭取權利，他是北京大學後勤工友調研報告發起人。這份報告去年5月發布，但幾個小時後就在網路上被刪帖。

關注勞工權益的展振振也聲援深圳佳士工人維權。根據佳士工人聲援團官網6日的發文指出，有8名聲援團成員因紀念毛澤東活動被捕，其中包括展振振。

「博訊」也指出，展振振前往湖南韶山參加活動後，本月2日在長沙被捕，自此音訊全無。緊接著，學校就對展振振做出了退學處理的決定，並在1月7日上午正式生效。

據《中央社》指出，去年8月，一批左翼青年南下深圳聲援佳士科技員工自組工會。此後，校方和官方祭出連串懲戒措施。

另外，北大馬克思主義學會在去年12月27日遭強制全面改組後，中國人民大學支持工人的團體「新光平民發展協會」本月2日也遭暫停活動並限期整改。

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