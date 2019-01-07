中國打壓新招？ 維權律師推特被盜 遭代發文栽贓陷害

2019-01-07 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打壓維權人士又傳出新招，外媒援引消息指出，中國維權人士和律師的推特帳號，近日遭「不明人士」盜用挾持，並發布可能被中國官方定罪的內容，被認為是中國當局有計畫的栽贓和威脅之舉。

《自由亞洲電台》報導，廣東維權律師陳雲科5日表示，警方稱他在去年12月21日在推特發了一篇要聯合海內外中國公民「武裝起義」的文章，不過他聲稱根本沒發過這篇貼文，朋友事後也無法在陳科雲的推特帳號上找到有關文章，懷疑已被滅跡。

但陳雲科表示，「我的推特在去年的9月3號以後，就被他們劫持了，我根本就上不去」，去年12月15日到24日，他共收到6次更改推特密碼的通知。因此他懷疑，此事是前國安部門高層、現任廣東司法廳長曾祥陸栽贓陷害。

另一位吳姓律師也表示，近來中國很多人的推特帳號都疑似被中國有關部門盜號控制，並在上面發布一些可能導致帳號原主被官方定罪的文章。他指出，中國網友一般都用中國手機號碼註冊推特帳號，因此有可能被電信公司或政府部門盜取密碼及控制賬號。他認為，這可能是官方有計畫運用這種方式打壓維權人士。

北京維權人士野靖環也曾經歷與陳雲科類似的遭遇，發現手機號碼在她不知情的情況下，被他人用來註冊推特帳號，並在上面發布文章。她懷疑，這是公安局的手段，誣陷維權人士有暴力或恐襲的可能，以便隨時抓捕維權人士。

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