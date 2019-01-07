習近平極度壟斷權力 美學者：中國人民越來越不滿

2019-01-07 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕中美建交40年後，許多人認為如今中國已成為對美國充滿威脅的國家，質疑美國當年的決策失敗。美國知名法學學者孔傑榮（Jerome Cohen）表示，如同其他政策一樣，無法預期當初的決策是否能確保未來的結果，但如今中國人民對習近平極度的權力壟斷越來越不滿，這或許能迫使中國走向更自由化及多元化的方向。

紐約大學法學院法學教授孔傑榮今日在《BBC中文網》指出，1979年中國與美國正式建交，使得蘇聯和蔣介石的「中華民國」政府成為兩大輸家，當時，許多台灣人擔心中美關係正常化會使得台灣被中國吞併，但後來台灣從國民黨獨裁政權下轉型成為全球最有活力、最成功的民選政府，「台灣成為了明顯的贏家」。

孔傑榮表示，中美關係正常化最大的贏家是中國，使得中國有令人嘆為觀止的經濟及社會發展，其政治、外交和軍事實力也有很大的增長。然而，不少評論者認為，美國過去40年與中國的互動是「災難性錯誤」，造成如今對美國利益充滿威脅的結果。

孔傑榮說，他是當初美國在1966至1978年間致力與中國關係正常化的其中一份子，要評估中美關係正常化的成功與否和後果，他強調，「如其他政策一樣，不能夠預期它能確保未來的結果，未來一直在變，有不同的可能性。」

孔傑榮認為，中共政權現在對國內令人沮喪的打壓，未必是當初關係正常化下的必然結果，若歷史把事件推向另外一個方向發展，結果可能完全不同。他認為，現在中國人民對習近平極度的權力壟斷越來越不滿，「既傷害了中國，也對外國造成影響」，或許人民的不滿能迫使中國在未來走向更自由化及多元化的方向。

孔傑榮指出，習近平政權正向自由派國際秩序構成重大戰略挑戰，「作為過渡期，美國對其他民主國家必須調整政策，但同時不能過度反應，造成不明智的風險，威脅到與中國關係正常化的成果和40年的進展，以及其國際關係」。

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