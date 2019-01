前加泰隆尼亞主席表態支持台灣！以繁體中文向蔡英文致謝

2019-01-07 11:03

〔即時新聞/綜合報導〕中國國家主席習近平對台喊話「一國兩制」,我國總統蔡英文隨後堅決回應,絕不會接受「一國兩制」、「九二共識」,並於臉書分享「『台灣共識』各國語言版」。對此,前加泰隆尼亞主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)於推特轉推蔡英文貼文,並以繁體中文表示「支持台灣爭取自由和自決權」。

在蔡英文分享「『台灣共識』各國語言版」後,網友也不斷的新增各國語言翻譯,其中也包含加泰隆尼亞語。對此,普伊格蒙特5日於推特同時以英文與繁體中文發文表示:「對台灣總統蔡英文女士在她發表的聲明裏使用加泰羅尼亞語我深表感謝,我們支持台灣爭取自由和自決權」

除此之外,普伊格蒙特也轉貼了蔡英文在推特的發文:「中華民國台灣的運作方式與其他民主國家完全一樣,作為這個國家的民選總統,我最重要的責任就是去守護我們的民主價值以及生活方式」。

Thank you Mrs President @iingwen for using Catalan language in your statement. We stand by #Taiwan in your struggle for freedom & #selfdetermination 對台灣總統蔡英文女士在她發表的聲明裏使用加泰羅尼亞語我深表感謝。 我們支持台灣爭取自由和自決權。 https://t.co/6nAFz3gaSA pic.twitter.com/ny8ElWDZrf

The Republic of China, #Taiwan operates exactly like all other democracies around the world. As the democratically elected president of this country, my most important responsibility is to defend our democratic values & way of life. My English remarks: https://t.co/L69wI2pWCt pic.twitter.com/7R91vWqs2e