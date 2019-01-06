川普撤軍接連氣走3官員 美國防部少將參謀長請辭

2019-01-06 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年底宣布美軍將從敘利亞撤軍，引來國防部許多官員不滿，國防部部長及發言人接連請辭，而擔任國防部參謀長的海軍少將凱文‧斯威尼（Kevin Sweeney）也在昨（5）日辭職，是一個月以來，美國國防部第3位高官宣布離職。

根據美國《國會山莊報》美國《國會山莊報》，五角大廈在當地時間昨（5）日宣布，自2017年1月起擔任國防部參謀長的凱文‧斯威尼宣布離職。凱文在離職信中表示：「在五角大廈工作2年後，我想現在正是轉換到私人部門的時機了，非常榮幸能與國防部的男女們共事。」

這是去年底川普宣布撤軍以來，國防部第3位高官宣布離職。前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）在得知美軍即將從敘利亞離開時，在辭職信中，對川普嚴厲表達不滿，令兩人不歡而散。

而前國防部發言人懷特（Dana White）也在馬提斯請辭後，於去年12月31日隨即宣布辭職。一個月內連續離開3位高官，令五角大廈陷入了低潮中，一位美國國防部匿名官員表示，目前五角大廈氣氛詭譎，員工的情緒也相當沮喪。

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