知名數學家丘成桐：中國數學水準不及美國1940年代

華裔美籍數學家丘成桐，在中國華中科技大學演講時，直言中國數學因循守舊，其現今數學水準不及美國1940年代。（資料照）

2024/05/07 13:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾獲得數學界最高榮譽費爾茲獎的華裔美籍數學家丘成桐，上月底在中國華中科技大學演講時，直言中國數學因循守舊，其現今的數學水準不及美國1940年代。

綜合媒體報導，知名數學家丘成桐4月30日做客華中科技大學，以「中國數學的現狀和將來」為題發表演講，他表示，要成為科技強國，就須掌握基礎科學，而數學是物理學和一切工程理論的基礎，但目前中國學界對中國數學水準處在世界上什麼等級並沒有搞清楚。

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丘成桐指出，任何一個強大的現代化國家，數學成就必須名列前茅，英國、法國、美國、俄羅斯、日本等國都有很高水準，而中國數學還沒有到達這個成就；丘成桐認為，中國數學的水準尚不及美國上世紀40年代

他批評中國學界，評估獎項和晉升大部分意見由國內同行決定，而重要學者年紀偏大，往往因循守舊，在此背景下，年輕學者會繼續因循守舊，逐漸和世界最新發展脫軌，「中國誘導學者做學問的方法太過注重物質獎勵，沒有照顧到學問本身的成就。年輕人不敢去做最前沿的學問」，也直指部分評委不懂這些最新學問，也懷抱私心，他們恐怕新學問在中國流行以後，自己沒有一席之地。

丘成桐現年75歲，1949年出生在廣州汕頭，隨後移居香港成長，1969年移居美國，他致力於推動華人世界數學發展，為中央研究院院士、美國科學院院士、中國科學院外籍院士，近年全職加盟北京清華大學並擔任數學科學中心主任。

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